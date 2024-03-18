Подмосковье 18 марта 2024, 15:24 Областной театральный фестиваль любительских коллективов пройдет в Рузе с 29 по 31 марта Министерство культуры и туризма Московской области

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Областной театральный фестиваль пройдет в Центре культуры и искусств Рузы с 29 по 31 марта. Режиссеры и актеры 19 любительских коллективов из 18 городских округов Подмосковья представят на суд жюри свои работы.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, фестиваль «Рузский софит» дает возможность творческим людям заявить о себе, представив зрителям свои театральные постановки.

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Судить любительские коллективы будут Ирина Фетисова, доцент кафедры мастерства и культуры речи Московского государственного института культуры, Валентина Коротаева, актриса Государственного академического Малого театра, Евгений Рощин, актер и режиссер театра и кино, Ирина Ткачева, эксперт Московского областного научно-методического центра Московского губернского колледжа искусств и Светлана Туманова, заместитель директора Московского губернского колледжа искусств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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