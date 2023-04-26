Подмосковье 26 апреля 2023, 10:22 Областной субботник прошел в Лазутинском парке в Одинцове

Читать 360tv в

Жители Одинцова стали участниками областного субботника, который прошел в Лазутинском парке. Там убрали мусор, спилили сухостой и высадили молодые деревья.

Выходные у жителей Подмосковья начались активно. Повод — всероссийский субботник. Помочь с подготовкой дворов, парков и зон отдыха к летнему сезону призвал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Реклама

«Апрельский субботник — давняя и добрая традиция в Подмосковье, важный день для нас. Конечно, сегодня у жителей есть много возможностей участвовать в развитии региона и благоустройстве территорий, но сделать что-то хорошее своими руками вместе с детьми, соседями, коллегами — это всегда особые эмоции», — сказал губернатор.

Жители Одинцова навели порядок в Лазутинском парке. К акции присоединились школьники, студенты и сотрудники администрации. Вооружившись лопатами, граблями и перчатками, активисты спилили сухостой, убрали валежник и мусор. Теперь парк готов к сезону пикников и прогулок.

«Сегодня мы с вами на передовой, у нас продолжается месяц чистоты и благоустройства. И наша задача — до 1 мая привести территорию округа в идеальный порядок», — сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Участники субботника решили не ограничиваться наведением порядка на общественных территориях и продолжить совершать добрые дела. В преддверии Дня Победы позаботились об одиноких ветеранах.

Более 200 жителей Подмосковья получили помощь — им покрасили окна и заборы, убрали листву и мусор, а также помогли украсить приусадебные участки. В Одинцовском округе местные активисты помыли ветеранам окна, покрасили заборы и помогли переложить дрова на участке.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».