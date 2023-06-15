Подмосковье 15 июня 2023, 10:16 Областной слет движения «Школа безопасности» прошел в Воскресенске

Читать 360tv в

Областной слет детско-юношеского движения «Школа безопасности» прошел в Воскресенске. Участие в нем приняли 12 команд из девяти муниципалитетов Подмосковья.

На протяжении трех дней 100 ребят в возрасте от 11 до 17 лет живут в палаточном лагере, готовят еду на костре и учатся быть в команде. На соревнованиях ребята отрабатывают навыки поисково-спасательных работ и оказания первой помощи пострадавшим.

Реклама

«Это три блока: поисково-спасательные работы в техногенной среде и поисково-спасательные работы на акватории, также отрабатывается оказание первой медицинской помощи», — рассказал начальник отдела Главного управления МЧС России по Московской области Вадим Лихачев.

Эти соревнования — проверка знаний по школьному предмету ОБЖ. Слет проводится по распоряжению губернатора Андрея Воробьева в рамках патриотического воспитания молодежи. Организаторы — Главное управление МЧС Подмосковья и правительство региона. Большинство судей — действующие сотрудники МЧС.

Победители будут представлять Московскую область в финале на федеральных соревнованиях.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».