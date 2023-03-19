Подмосковье 19 марта 2023, 20:53 Областной музыкальный конкурс-фестиваль прошел в Шатуре Публичное достояние

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Областной конкурс-фестиваль имени Николая Калинина прошел в Шатуре. Он длился два дня и собрал более 500 участников из 54 городов.

Николай Калинин — выдающийся дирижер, педагог, заслуженный артист РФ.

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«Детская школа искусств Шатуры долгие годы дружила с этим выдающимся музыкантом, дирижером, государственным деятелем, и неслучайно мы этот конкурс обозначили как областной, и нас очень радует, что все больше и больше участников привлекает этот конкурс», — сказала директор ДШИ им. Н. Н. Калинина Татьяна Смирнова.

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Ансамбль «Лепота» на конкурс приехал из Домодедова. Ребята исполняют фольклорные песни, которые пели в деревнях еще наши прабабушки. Традиции — самое ценное богатство, подчеркивают представители коллектива.

В конкурсе участвуют ансамбли, баянисты и юные музыканты, играющие на народных струнных инструментах. Лучшие выступят на гала-концерте. Он состоится восьмого апреля. По традиции, вместе с юными дарованиями на сцену выйдут музыканты Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной.

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