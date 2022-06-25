Областной молодежный форум стартовал в Рузском городском округе

Областной молодежный форум «Озерна. Перезагрузка» стартовал на берегу Озернинского водохранилища. Участниками мероприятия в этом году стали около 120 юношей и девушек не только из Рузского округа, но и Волоколамского, Можайского, Талдомского, Дзержинска и Химок.

Проведению 10-го форума в свое время помешал коронавирус. Теперь проект решили перезапустить и дать ему соответствующее название. На форум в качестве спикеров и наставников пригласили экспертов высочайшего уровня. Организаторы форума отметили, что их привлечение позволит молодежи округа реализовать еще немало интересных проектов.

«Идея проводить фестиваль „Молочная река“ тоже родилась на „Озерне“. И мы этот фест проводили успешно в течении пяти лет. „Озерна“ дала хороший старт нашим многим-многим ребятам. Я работала в администрации РГО, у меня начинали многие молодые специалисты, и их опыт первых больших событий был именно на „Озерне“» — подчеркнула директор МАУ Рузского г. о. «Молодежный центр» Татьяна Лысенко.

Она добавила, что участники занимают руководящие должности и помогают в проведении различных форумов.

После решения и защиты кейсов участников ждет «Большой костер», обширная вечерняя развлекательная программа и дискотека. А на следующий день для них подготовили работу со Всероссийским корпусом спасателей и субботник под девизом «Нас здесь не было».