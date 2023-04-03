Подмосковье 03 апреля 2023, 17:02 Областной конкурс «Учитель года» стартовал в Подмосковье Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Областной конкурс «Учитель года Подмосковья» стартовал. Испытания для участников пройдут в Губернском колледже в Серпухове.

Пять лауреатов конкурса объявят 7 апреля, а победителя — во время празднования Дня учителя. Соревноваться будут 55 педагогов, которые прошли строгий отбор. Они пройдут разные испытания, которые раскроют их профессиональные навыки.

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«Председатель жюри — почетный житель Подмосковья и народный учитель России — Александр Иванович Лысиков, который также возглавляет Сборную наставников Московской области. Желаем всем участникам удачи», — рассказали в Минобразования.

Победитель конкурса получит денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей, а лауреаты — по 100 тысяч.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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