Подмосковье 08 апреля 2024, 17:55 Областной конкурс «Учитель года» начался в Подмосковье Министерство образования МО

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Областной конкурс «Учитель года» стартовал в Подмосковье. В нем примут участие 57 педагогов, которые успешно прошли школьный и муниципальный этапы.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, конкурс проведут в 35-й раз. В этом году особый интерес он вызвал у учителей начальных классов, они подали 15 заявок на участие.

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В первый конкурсный день для педагогов провели испытание «Методическая мастерская». Они продемонстрировали эффективные приемы в организации учебного процесса. Позже они покажут знания методик преподавания и покажут их на практике.

Конкурс продлится до 12 апреля. В результате выберут пять лучших учителей, которые примут участие в финальных испытаниях в сентябре. Победитель представит регион на всероссийском конкурсе «Учитель года».

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