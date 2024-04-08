08 апреля 2024, 17:55
Областной конкурс «Учитель года» начался в Подмосковье
Областной конкурс «Учитель года» стартовал в Подмосковье. В нем примут участие 57 педагогов, которые успешно прошли школьный и муниципальный этапы.
Как рассказали в Минобразования Подмосковья, конкурс проведут в 35-й раз. В этом году особый интерес он вызвал у учителей начальных классов, они подали 15 заявок на участие.
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В первый конкурсный день для педагогов провели испытание «Методическая мастерская». Они продемонстрировали эффективные приемы в организации учебного процесса. Позже они покажут знания методик преподавания и покажут их на практике.
Конкурс продлится до 12 апреля. В результате выберут пять лучших учителей, которые примут участие в финальных испытаниях в сентябре. Победитель представит регион на всероссийском конкурсе «Учитель года».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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