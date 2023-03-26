Подмосковье 26 марта 2023, 17:54 Областной конкурс «Мы за чистое Подмосковье» прошел в Щелкове Елена Катасонова

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В щелковском центре творческого развития и гуманитарного образования «Романтик» прошел областной конкурс «Мы за чистое Подмосковье». В нем приняли участие победители отборочного заочного этапа и научные руководители.

Ребята соревновались в трех номинациях — «Анимация, трехмерное моделирование» для учащихся 5-8 классов, «Социально-экологический видеоролик» для учащихся 5-11 классов, «Социально-экологический проект» для учащихся 5-8, 9-11 классов.

«Целью конкурса является экологическое воспитание обучающихся на примере грамотного раздельного сбора коммунальных отходов и их эффективной переработки. В заочном конкурсе приняли участие 97 проектов, 18 из них вышли в финал. Сегодня они приехали сюда со своими наставниками и будут защищать свои проекты очно», — рассказала председатель экспертной комиссии Марина Легкова.

Почетными гостями научно-практической конференции стали и. о. председателя комитета по образованию администрации городского округа Щелково Елена Бушнева, начальник отдела экологии и охраны окружающей среды администрации городского округа Щелково Мария Кудрявкина, ведущий эксперт ФГБУ «Российский детско-юношеский центр», муниципальный координатор советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями по направлению «Навигаторы детства» Святослав Громов.

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