Подмосковье 20 января 2023, 16:45 Конкурс на лучшую трудовую династию пройдет в Подмосковье

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Лучшую трудовую династию выберут в Подмосковье. В нем смогут поучаствовать семьи, в которых общий рабочий стаж родственников в трех и более поколениях составляет не менее 50 лет. Об этом сообщили в Минсоцразвития региона.

«Мы часто рассказывали вам о трудовых династиях Подмосковья, которые многие годы бережно сохраняют семейные трудовые традиции. И вот в нашем регионе снова объявлен такой замечательный областной конкурс — „Лучшая трудовая династия“», — сказала глава министерства Людмила Болатаева.

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Победителей конкурса наградят денежными призами. Лучших выберут в шести номинациях, а само состязание пройдет в два этапа. Заявки будут принимать до 15 марта.

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Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте.

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