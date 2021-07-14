Областной конкурс граффити стартовал в Подмосковье

В Московской области открыли прием заявок на конкурс граффити. Эскизы от уличных художников региона будут принимать до 1 августа. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

Принять участие в конкурсе граффити может любой желающий от 18 до 35 лет. Главное условие — регистрация по месту жительства или пребывания в Подмосковье.

Работы лучших увидит вся Московская область. Конкурс организовали, чтобы найти талантливую молодежь и поддержать творческую среду в регионе.

Главное управление социальных коммуникаций Московской области таким способом хочет привлечь молодых художников к созданию нового творческого пространства.

Для организаторов большой интерес представляет воплощение традиционного народного художественного промысла через призму молодежного уличного искусства. Тесное взаимодействие с традициями стало темой мероприятия.

Конкурс проводят в три этапа. С 14 июля по 1 августа принимают анкеты и эскизы с рисунками. Отправить их нужно на почту nhp.street.style@yandex.ru. 2 августа стартует второй этап. Он продлится по 18 августа. За это время жюри отберет пять лучших эскизов. После этого, с 19 августа по 30 сентября, лучшие уличные художники воплотят свои идеи в жизнь и распишут утвержденные организаторами поверхности. Тогда же подведут итоги конкурса.

В жюри войдут представители профильных экспертных художественных арт-сообществ, кураторы федеральных, региональных и международных фестивалей стрит-арта, продюсеры молодежных субкультурных мероприятий, а также представители Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.