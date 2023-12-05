Подмосковье 05 декабря 2023, 12:43 Областной конкурс для молодых учителей стартовал в Подмосковье Министерство образования МО

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Областной конкурс «Педагогический дебют» начался в Орехово-Зуеве 4 декабря. Он проводится ежегодно для молодых учителей со стажем до трех лет. Испытания пройдут с 5 по 7 декабря, в них примут участие 52 победителя муниципального этапа.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, конкурс пройдет на базе Орехово-Зуевского ГГТУ и гимназии № 15. Участники представят свой опыт работы и проведут уроки, где продемонстрируют ораторское искусство, умения анализировать и предлагать варианты решения проблем. В результате выберут пять победителей.

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«Конкурс является важным событием для молодых учителей, которые только начинают свою профессиональную карьеру. Участники не только соревнуются за призовые места, но и получают ценный опыт и знания, которые помогут им развиваться и становиться лучшими педагогами», — добавили в министерстве.

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