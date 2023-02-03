Подмосковье 03 февраля 2023, 13:16 Областной кадетский бал прошел в Истре

Читать 360tv в

Курсанты со всего Подмосковья со своими спутницами приехали в Истру, чтобы поучаствовать в областном кадетском бале. Там же прошел третий тур конкурса «Кадет года». Молодые люди показали свое мастерство в исполнении русского лирического падеграса и большого фигурного вальса.

Реклама

Кадетский бал — одна из самых романтических русских военных традиций. Интерес к таким мероприятиям не ослабевает уже более трех столетий.

«Шестой областной кадетский бал собирает вокруг себя кадетов со всей Московской области. Сегодня здесь юноши и девушки — кадеты: 350 человек со всей Московской области, 25 муниципальных округов у нас представлено на данном балу», — рассказала заместитель директора Первого Рузского казачьего кадетского корпуса Надежда Обухова.

Массово устраивать подобные балы начала императрица Анна Иоанновна, создавшая в 1731 году сухопутный кадетский корпус. Своими корнями традиция уходит во времена Петра I, который основал в стране первые кадетские корпуса.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».