03 февраля 2023, 13:16
Областной кадетский бал прошел в Истре
Курсанты со всего Подмосковья со своими спутницами приехали в Истру, чтобы поучаствовать в областном кадетском бале. Там же прошел третий тур конкурса «Кадет года». Молодые люди показали свое мастерство в исполнении русского лирического падеграса и большого фигурного вальса.
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Кадетский бал — одна из самых романтических русских военных традиций. Интерес к таким мероприятиям не ослабевает уже более трех столетий.
«Шестой областной кадетский бал собирает вокруг себя кадетов со всей Московской области. Сегодня здесь юноши и девушки — кадеты: 350 человек со всей Московской области, 25 муниципальных округов у нас представлено на данном балу», — рассказала заместитель директора Первого Рузского казачьего кадетского корпуса Надежда Обухова.
Массово устраивать подобные балы начала императрица Анна Иоанновна, создавшая в 1731 году сухопутный кадетский корпус. Своими корнями традиция уходит во времена Петра I, который основал в стране первые кадетские корпуса.
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Истра
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