Областной фестиваль скандинавской ходьбы собрал в Балашихе 300 участников

В Балашихе прошел областной фестиваль скандинавской ходьбы «Ходи, Подмосковье». В спортивном мероприятии приняли участие 300 жителей из 35 округов региона.

Источник фото: Ирина Зубарева

Подмосковные пенсионеры из клуба «Активное долголетие» съехались в Балашиху, чтобы пройти маршрут по самым живописным уголкам парка «Пехорка». Дистанцию в 1,5 километра участникам фестиваля нужно было преодолеть в комфортном режиме — в течение часа. Но прежде чем отправиться в путь, активным долгожителям предстояло подготовиться на разминке и поднять себе настроение на концерте, где выступили городские творческие коллективы. С напутственными словами перед стартом выступил заместитель министра социального развития Подмосковья Александр Шустров.

«Этот сезон у нас характеризуется новым рекордом. Количество занимающихся в регионе скандиновской ходьбой в рамках проекта „Активное долголетие“ пересекло порог более 100 тысяч человек. Более 150 тысяч занятий проведено за все годы существования проекта. На фестивале „Ходи, Подмосковье“ более 300 человек из 35 муниципалитетов. Замечательный праздник», — сказал Шустров.

Источник фото: Ирина Зубарева

Заместитель министра уточнил, что мероприятие стало традиционным для региона. Каждый год фестиваль проводят в новом месте.

В этот раз на правах хозяев от Балашихи поучаствовали 50 человек. Из каждого округа-участника приехали по семь человек.

Юрий Суркан из Домодедова благодаря «Активному долголетию» смог избавиться от некоторых болезней. В рамках проекта мужчина регулярно занимается спортом и другими активностями.

«На пенсию вышел восемь месяцев назад. Рад, что могу так проводить свой досуг. Лечебная физкультура, настольный теннис, дыхание по три раза в неделю. Я на занятиях получаю успокоение от суеты рабочей, мне так лучше воспринимать мир», — поделился Юрий Суркан.

Источник фото: Ирина Зубарева

Для участников фестиваля «Ходи, Подмосковье» подготовили насыщенную программу: мастер-классы и конкурсы по дартс, скандинавской ходьбе, кольцебросу, занятие по йоге и пилатесу. Каждый мог выбрать вид досуга на свой вкус.

«Мне очень нравятся наши поездки клуба „Активное долголетие“. Я приехала в Балашиху из Орехово-Зуева, меня впечатлила организация фестиваля, о нас очень хорошо позаботились. Благодаря нашему клубу у меня всегда хорошее настроение. Депрессия исчезла, я все время в движении», — сказала участница фестиваля из Орехово-Зуева Лилия Кудимова.

Всех участников фестиваля наградили дипломами, а самые активные получили особые награды и подарки в номинациях «Самый старший участник фестиваля», «Мисс легкая походка» и «Мистер легкий шаг».

Источник фото: Ирина Зубарева

Проект «Активное долголетие» в Балашихе запустили 1 июня 2019 года. Стать участниками программы могут женщины с 55 и мужчины с 60 лет. Занятия проходят в двух клубах: в Центральной городской библиотеке им. Тютчева и в Центральной библиотеке имени Белого в микрорайоне Железнодорожный.

Занятия проводят опытные сотрудники межмуниципального комплексного центра социального обслуживания населения, работники библиотек, а также привлеченные специалисты-волонтеры. Для каждого направления разработана программа с учетом физических и психологических особенностей граждан старшего поколения. В клубе также проходят творческие мастер-классы, психологические тренинги, работает театральная студия и кружок для любителей отечественных фильмов.