Подмосковье 21 апреля 2023, 09:36 Областной фестиваль по боулингу среди инвалидов прошел в Подольске

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Пятый по счету областной фестиваль по боулингу среди инвалидов прошел в Подольске. Участие в нем приняли 40 человек, среди них — участники, их сопровождающие и организаторы.

На открытии фестиваля с приветственным словом выступил первый заместитель главы городского округа Подольск Алексей Карпов. Участие в турнире по боулингу приняли шесть команд: две из них были из Подольска, остальные — из Волоколамска, Видного, Домодедова, Серпухова.

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В каждой команде — по четыре человека, среди которых один спортсмен на инвалидной коляске. Сыграли одну партию. Каждый участник сделал по 10 бросков.

Победителями в этом году стала команда города Видное. Второе место занял Волоколамск. Третье — сборная микрорайона Климовск.

Все участники получили кубки, грамоты и памятные подарки от главы городского округа Подольск Дмитрия Жарикова. Всероссийское общество инвалидов передало главе округа благодарность за оказанную помощь в организации фестиваля.

Соревнования по боулингу были приурочено к 35-летию Всероссийского общества инвалидов. Следующее мероприятие состоится в Подольске 1 июля — на новой специализированной площадке проведут областной фестиваль по городошному спорту.

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