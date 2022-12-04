04 декабря 2022, 21:15
Областной фестиваль по боулингу для людей с ОВЗ состоялся в Подольске
Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья из пяти муниципалитетов приняли участие в фестивале по боулингу. По итогу состязаний лидером стала команда «Комета» из Подольска.
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«Конечно, с первого раза ни у кого ничего не получается, надо привыкать. Так сказать, раз 20-30 попробовать, а то и больше, наверное, чтобы руку набить», — сказал игрок команды «Комета» Игорь Васюкевич.
Это уже третий фестиваль, организованный Климовской городской организацией Всероссийского общества инвалидов. Первые соревнования по плаванию состоялись в августе, вторые, по стрельбе из пневматического оружия, прошли в октябре.
Победителей, призеров и участников фестиваля наградили кубками и вручили подарочные наборы от администрации городского округа. Уже этим летом спортсменов ждут соревнования по легкой атлетике, армрестлингу и танцам на коляске.
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Подольск
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