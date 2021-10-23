Областной фестиваль креативных индустрий прошел в Мытищах

В Мытищах в субботу прошел областной фестиваль креативных индустрий. Об этом сообщило РИАМО.

Этот фестиваль был направлен на развитие и поддержку молодежных инициатив и призван объединить творческих молодых людей и представителей современных арт-сообществ.

«Фестиваль посвящен синтезу народных художественных промыслов с современными видами искусств. Сегодня уличные художники Ztwins расписывают фасад ДК „Яуза“», — рассказал продюсер в сфере уличной культуры и современного театра, куратор фестиваля Михаил Огер.

Он рассказал, что специалисты провели мастер-классы по граффити. Так они хотели показать, что граффити — не вандализм, а вид уличного искусства. Для участников фестиваля была организована программа, которая состояла из двух частей — образовательной и культурно-развлекательной.

Посетители послушали лекцию о развитии территорий и о креативной экономике, которую провела эксперт в области комплексного развития городских и природных территорий Юлия Бычкова. О демаргинализации граффити рассказала куратор, исследователь Като Бородина.

Мероприятие организовали по инициативе Главного управления социальных коммуникаций Московской области.