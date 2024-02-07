07 февраля 2024, 12:56
Областной фестиваль-конкурс патриотической песни пройдет в Балашихе в феврале
Областной фестиваль-конкурс патриотической песни «Звезда Отечества» пройдет в Балашихе 18 февраля. Он направлен на воспитание у жителей уважения к военнослужащим, государственной символике и любви к родине.
Фестиваль пройдет в статусе областного в четвертый раз. На него подали 85 заявок из 22 городских округов. Это солисты, ансамбли и хоровые коллективы.
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В состав жюри войдут преподаватель высшей категории Московского Губернского колледжа искусств Елена Лаврова, солист ансамбля песни и пляски ВДВ России Максим Пейчев и солистка ансамбля песни и пляски дивизии им. Дзержинского Ольга Фролова.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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