Подмосковье 07 февраля 2024, 12:56 Областной фестиваль-конкурс патриотической песни пройдет в Балашихе в феврале Министерство культуры и туризма Моковской области

Читать 360tv в

Областной фестиваль-конкурс патриотической песни «Звезда Отечества» пройдет в Балашихе 18 февраля. Он направлен на воспитание у жителей уважения к военнослужащим, государственной символике и любви к родине.

Фестиваль пройдет в статусе областного в четвертый раз. На него подали 85 заявок из 22 городских округов. Это солисты, ансамбли и хоровые коллективы.

Реклама

В состав жюри войдут преподаватель высшей категории Московского Губернского колледжа искусств Елена Лаврова, солист ансамбля песни и пляски ВДВ России Максим Пейчев и солистка ансамбля песни и пляски дивизии им. Дзержинского Ольга Фролова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».