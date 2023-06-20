Подмосковье 20 июня 2023, 10:09 Областной фестиваль керамики «Синница» прошел в Раменском округе

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Областной фестиваль керамики «Синница» прошел в сквере поселка Электроизолятор в Раменском округе. На площадке работали мастер-классы и ярмарка керамики и изделий народных художественных промыслов.

Фестиваль проводится в Раменском округе в 7-й раз. Многие годы «Синница» является одним из самых ярких культурных событий округа и собирает участников и гостей со всей страны.

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«Я думаю, что тот праздник <…> — подтверждение тому, что этот фестиваль нужен, что Гжели быть. И конечно, мы уверены в том, что будет Гжель развиваться и народно-художественный промысел будет всегда любим не только сегодняшним нашим поколением», — отметила заместитель главы администрации Раменского городского округа Ольга Егорова.

Гости мероприятия могли посетить не только выставку готовых изделий, но и приобрести их. А на мастер-классах желающим подробно объяснили, как работать с глиной.

В ходе фестиваля прошел чемпионат гончарного искусства. Гостей познакомили с Гжельским чаепитием, для маленьких посетителей устроили игровую программу. В этот же день работала почта " С любовью из Гжели», где каждый мог выбрать и отправить эксклюзивные авторские открытки от местных художников.

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