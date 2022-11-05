Областной фестиваль «Играй, гармонь» прошел в Котельниках | 360°

Подмосковье 05 ноября 2022, 20:59 Областной фестиваль «Играй, гармонь» прошел в Котельниках

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Областной фестиваль «Играй, гармонь» прошел в Котельниках. На сцене Дома культуры «Белая Дача» выступили более 600 детей и взрослых со всего Подмосковья.

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Творческие коллективы из 21 города Подмосковья и Москвы приняли участие в фестивале «Играй, гармонь». На сцене ДК «Белая дача» в Котельниках выступили более 600 детей и взрослых.

«Это же, в общем, самодеятельные коллективы. Поэтому люди приходят именно из-за любви к этому искусству. У каждого своя любовь. Но я думаю, что все получат удовольствие от общения друг с другом», — рассказала председатель жюри Майя Воронец.

Главным героем праздника был уникальный инструмент — гармонь. Далеко не все участники фестиваля профессиональные музыканты. Однако цель мероприятия — объединить всех поклонников инструмента.

«Мы же знаем, что через музыку и песни мы передаем свою душу, свое сердце, свою историю. Через века идет наша история», — сказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

По словам организаторов, фестиваль станет ежегодным. Ведь статус областного он получил в этом году. Это дает возможность дальнейшего расширения и развития проекта, привлечения новых партнеров и спонсоров, а также укрепления творческих и профессиональных связей между городами Подмосковья.