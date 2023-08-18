Подмосковье 18 августа 2023, 13:40 Областной фестиваль «Город танцует в парках» пройдет в Лобне 27 августа Unsplash

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Десять лучших команд Подмосковья выступят на фестивале «Город танцует в парках» в Лобне. Две из них будут представлять округ. Мероприятие пройдет пройдет в Центральном парке культуры и отдыха 27 августа.

Оценивать участников будут художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист России Егор Дружинин, а также хореографы Александр Могилев и Владимир Гудым.

Участники фестиваля смогут не только посмотреть номера танцоров, но и поучаствовать в концертной программе. Также Егор Дружинин проведет для всех желающих мастер-класс. Начало мероприятия в 10:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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