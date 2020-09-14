Областной этап конкурса «Учитель года» стартовал в Серпухове

В Серпухове 14 сентября стартовал отборочный тур на конкурс «Учитель года». По результатам областного этапа пять лучших педагогов будут представлять регион на федеральном этапе.

В первый день отборочного тура на конкурс «Учитель года» педагоги должны были порвести внеурочное мероприятие. Учителя придумали интересные и познавательные занятия. В ход шли квесты, загадки, конкурсы и оригинальные задания. Детям такие мероприятия нравятся.

Второе испытание — урок. Тему выбирает не педагог, а жюри. На подготовку у учителей останется всего один вечер. Участие в конкурсе для педагогов престижно и полезно.

«Здесь все-таки такие специалисты, такие педагоги, которые могут тебе показать твои ошибки, могут сказать, как лучше сделать. И для меня это очень ценно. И конечно, я с большим удовольствием принимаю участие и слушаю внимательно, что надо исправить. И любая критика для меня только плюс. Чтобы я совершенствовалась и совершенствовалась», — отметила Анна Харитонова, учитель биологии и химии в Дзержинской школе.

Один из членов жюри — победитель конкурса «Учитель года — 2019» Павел Красновид. Конкурс на лучшего учителя, говорит, можно назвать как угодно, но только не конкурсом.

«Никто из участников не считает это боем, не считает это борьбой. Здесь все товарищи, все друзья. И это видно по тому, как мы всегда помогаем друг другу готовиться к урокам. Расставлять оборудование. Казалось бы, вы конкуренты, но при этом ты всегда чувствуешь твердое плечо партнера», — поделился Павел Красновид, учитель географии в Подольске, «Учитель года России — 2019».

В конкурсе предусмотрели сразу несколько этапов — школьный, муниципальный и региональный. Последний из них делится на три тура.

Все победители получат по 500 тысяч рублей, а лауреаты — по 100 тысяч. Лучших педагогов объявят и наградят в День учителя.