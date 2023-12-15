Подмосковье 15 декабря 2023, 16:39 Областной чемпионат по гольфу среди школьных команд прошел в Дмитрове Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

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Третий чемпионат по гольфу среди школьных команд Московской области прошел в Дмитрове. Участие в соревнованиях приняли 13 коллективов из Дмитрова, Мытищ, Шаховской, Щелкова и Орехово-Зуева.

Игры проходили на поле с девятью лунками. Расстояние от стартовых площадок до лунок составляло от 15 до 25 метров.

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В состав каждой команды входили пять человек: играющий тренер и четыре ученика 2-7-х классов в возрасте от восьми до 14 лет. В зачет на каждой лунке шли два лучших результата юных гольфистов и результат тренера команды.

Организаторами чемпионата стали Федерация гольфа Московской области и Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи. Так, директор областного центра Юрий Макеев поздравил участников с открытием турнира.

Победителем соревнований стала команда Деденевской школы из Дмитровского округа, 2-е место заняли ребята из Мытищинской школы № 6, третьей оказалась Шаховская школа № 1.

Напомним, секции по гольфу в округе работают на базе гимназии «Дмитров», Рогачевской и Деденевской школ.

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