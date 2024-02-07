Подмосковье 07 февраля 2024, 22:19 Областной чемпионат «Информационная безопасность» пройдет в Подольске в марте Министерство образования МО

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Региональный чемпионат Московской области по компетенции «Информационная безопасность» пройдет в марте в Подольском колледже имени А. В. Никулина. Студенты и школьники будут искать пробелы в информационных системах, а также участвовать в криминалистическом анализе скомпрометированных компьютерных устройств.

Главная цель чемпионата — поддержка талантливых молодых специалистов при трудоустройстве, а также популяризация наиболее востребованных рабочих профессий и компетенций среди подростков и молодежи.

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Как рассказали в Министерстве образования Московской области, чемпионат охватывает все возрастные группы учеников, поэтому он проходит в три этапа: для школьников 11-13 лет, школьников от 14 лет и студентов колледжей.

«Важно популяризировать такое важное направление, как „Кибербезопасность“ среди учащихся младших и средних классов, ведь возраст пользователей сети Интернет с каждым годом уменьшается, а количество мошенников и угроз возрастает», — добавили в ведомстве.

Чемпионат пройдет с 11 по 30 марта.

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