Подмосковье 30 мая 2023, 11:35 Областное родительское онлайн-собрание о безопасности детей пройдет в Подмосковье 30 мая

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Родительское собрание по вопросам безопасности детей в летний сезон пройдет в Подмосковье 30 мая в формате онлайн-трансляции. На нем родителям расскажут о том, как предотвратить происшествия с несовершеннолетними на дорогах.

Как рассказали в Минобразовании, летом дети проводят большую часть времени на улице. Они гуляют, катаются на велосипедах, самокатах и роликах, а также играют на открытом воздухе. В это время родители должны особенно ответственно относиться к их безопасности.

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«Для всех родителей Подмосковья выступит министр образования Московской области Илья Бронштейн и Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Московской области, генерал-майор полиции Виктор Кузнецов. Они расскажут, как обезопасить детей на дорогах и поделятся рекомендациями, как сделать летний досуг безопасным», — рассказали в ведомстве.

Присоединиться ко встрече можно по ссылке 30 мая в 19:30.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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