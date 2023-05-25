Подмосковье 25 мая 2023, 09:52 Областное первенство по тайскому боксу прошло в Жуковском

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Первенство Подмосковья по тайскому боксу или муай-тай прошло в Жуковском. В стенах спортивного комплекса «Метеор» выступили 250 спортсменов из столицы и Московской области.

Подмосковье традиционно входит в тройку сильнейших регионов на первенстве России по муай-тай.

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«Популяризация тайского бокса сейчас идет семимильными шагами. Многие родители отдают детей в тайский бокс, потому что этот вид спорта привлекает своей красотой, эффективностью, надежностью», — отметил президент Федерации тайского бокса Московской области Теймур Исмаилов.

По итогам трех дней соревнований в командном зачете бронза досталась Одинцовской спортивной школе, второе место занял московский клуб «Варяг», а победителями стали воспитанники клуба «Воин» из Сергиево Посада.

По итогам турнира спортсмены, занявшие первые и вторые места, вошли в состав сборной Московской области. Теперь они будут представлять Подмосковье на всероссийских соревнованиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии в регионе спортивной инфраструктуры.

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