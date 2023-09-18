Подмосковье 18 сентября 2023, 13:48 Областная больница в Солнечногорске получила новое оборудование для лаборатории пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Новую центрифугу передали в лабораторию Солнечногорской областной больницы. С ее помощью будут проводить биохимический и коагулогический анализ крови.

Оборудование ускорит работу специалистов за счет большего количества ячеек для пробирок. Кроме того, новая центрифуга более безопасна, так как устойчивое основание исключает ее падение во время работы. Новый аппарат закупили по программе «Здравоохранение Подмосковья».

пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

«При поддержке губернатора Подмосковья продолжаем оснащать медучреждения нашего муниципалитета новым и высокотехнологичным оборудованием. Благодаря современной технике, поступившей за последнее время, возрастает качество диагностики, лечения и наблюдения за пациентами», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

На сегодняшний день в Солнечногорскую областную больницу и ее подразделения поступило более 140 единиц оборудования.

пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что лучшую в регионе детскую больницу достроят через полгода. Современный центр с новейшими технологиями появится в Красногорске.

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