Подмосковье 10 июля 2023, 15:34 Областная больница в Солнечногорске получила 12 новых кроватей для паллиативного отделения

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Паллиативное отделение Солнечногорской областной больницы в Ржавках получило 12 функциональных кроватей. Они управляются пультом и позволяют поднять изголовье или ноги пациенту, перевернуть или поменять его положение.

Современные кровати также оборудованы удобным столиком для кормления.

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«На функциональную кровать мы кладем тяжелых больных. У кроватей легко поднимаются бортики для безопасности. Мы поднимаем, сажаем лежачих больных. Ухаживать стало намного проще», — рассказала заведующая паллиативным отделением больницы «НПО-Комплекс» Нино Гогичаишвили.

Специалисты Солнечногорской областной больницы также оказывают паллиативную помощь на дому.

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