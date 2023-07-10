10 июля 2023, 15:34
Областная больница в Солнечногорске получила 12 новых кроватей для паллиативного отделения
Паллиативное отделение Солнечногорской областной больницы в Ржавках получило 12 функциональных кроватей. Они управляются пультом и позволяют поднять изголовье или ноги пациенту, перевернуть или поменять его положение.
Современные кровати также оборудованы удобным столиком для кормления.
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«На функциональную кровать мы кладем тяжелых больных. У кроватей легко поднимаются бортики для безопасности. Мы поднимаем, сажаем лежачих больных. Ухаживать стало намного проще», — рассказала заведующая паллиативным отделением больницы «НПО-Комплекс» Нино Гогичаишвили.
Специалисты Солнечногорской областной больницы также оказывают паллиативную помощь на дому.
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Здравоохранение
Солнечногорск
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