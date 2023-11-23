23 ноября 2023, 11:40
Областная больница в Одинцове получила новое оборудование для физиотерапии и обследований
Подразделения Одинцовской областной больницы получили 148 единиц нового медицинского оборудования с начала года. Это аппараты УЗИ, электрокардиографы, передвижные рентген-аппараты, а также оборудование для физиотерапии.
Новую медицинскую технику передали Одинцову по нацпроекту «Здравоохранение» и региональной программе «Модернизация первичного звена». Вместе с оборудованием областная больница получила автомобиль для патронажа детей.
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До конца года в учреждения здравоохранения округа поступит еще 163 единицы оборудования.
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