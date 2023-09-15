Подмосковье 15 сентября 2023, 17:01 Областная больница в Химках получила оценку Института качества Росздравнадзора Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Химкинская областная больница попала в топ-13 медучреждений Московской области, которые прошли аудит Института качества Росздравнадзора. Об этом стало известно по итогам форума системы менеджмента качества, который прошел в Доме Правительства Подмосковья.

Аудит — это независимая проверка финансовой отчетности. Она нужна для того, чтобы оказание медпомощи в больницах привести к единому стандарту.

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«Благодаря внешнему аудиту мы выявили задачи, которые необходимо решать в первую очередь. Впереди много работы, главная цель которой — еще более качественная и квалифицированная медицинская помощь жителям округа и области», — поделился главный врач областной больницы в Химках Владислав Мирзонов.

Кроме того, на форуме выступили приглашенные эксперты по темам лекарственной и эпидемиологической безопасности, а главные врачи региональных больниц рассказали о результатах внедрения рекомендаций Росздравнадзора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что уникальную и лучшую в регионе детскую больницу достроят через полгода. Современный центр с новейшими технологиями, где принимать по ОМС смогут юных пациентов со всей России, появится в Красногорске.

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