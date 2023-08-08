Подмосковье 08 августа 2023, 09:48 Областная больница в Химках получила новое оборудование Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Химкинская областная больница получила новое оборудование для диагностики сердечно-сосудистой системы. Это семь электрокардиографов и пять аппаратов холтеровского мониторирования.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Современные аппараты работают и в ручном, и в автоматическом режиме. Электрокардиография теперь будет проходить быстрее.

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«В ходе диспансеризации такое новейшее оборудование может на ранней стадии выявить какие-либо патологии. Это позволит более качественно и своевременно отследить действие лекарственной терапии пациентов, находящихся на лечении в больнице», — рассказал главный врач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов.

Напомним, что пациенты старше 18 лет могут пройти ежегодную бесплатную диспансеризацию. До 39 лет рекомендуется проходить профилактический осмотр раз в три года, а от 40 и старше — каждый год.

Диспансеризацию проводят в поликлиниках № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 и № 9 с 08:00 до 20:00. Записаться на прием можно по единому номеру 122, через портал «Госуслуги» или в регистратуре.

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