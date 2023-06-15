Подмосковье 15 июня 2023, 10:01 Областная больница в Балашихе получила 5 новых аппаратов с начала года

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Балашихинская областная больница получила пять единиц нового медицинского оборудования с начала года. На это было выделено более 31 миллиона рублей.

Год назад больницы Балашихи получили более 190 операционных столов, аппаратов УЗИ и маммографии и другого оборудования. На это направили свыше 480 миллионов рублей. Теперь, например, в поликлинике № 6 оборудовали новый кабинет маммографии с современным цифровым оборудованием.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время ежегодного обращения к жителям региона отметил важность профессиональных кадров, современных технологий и оборудования для качественной и оперативной медпомощи.

«У нас в 2013 году было 30 КТ и 18 МРТ. В этом году доступны 100 КТ и 48 МРТ, это радикально другое количество. Работают они теперь уже в две-три смены. И эффективность их позволяет давать больше диагнозов», — рассказал Андрей Воробьев.

По словам главного врача Балашихинского роддома Натальи Алимовой, ежедневно более 200 тысяч жителей региона обращаются в первичное звено здравоохранения. При такой колоссальной нагрузке требуется обязательная поддержка со стороны государства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке президента в строительстве госпиталя в Балашихе.

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