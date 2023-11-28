28 ноября 2023, 14:01
Областная акция по профориентации для школьников прошла в Ногинске
Акция «ГИА. Осознанность. Профориентация» прошла в Центре образования № 1 в Ногинске. Здесь приглашенные спикеры провели мастер-классы по профориентации для старшеклассников со всего Богородского округа.
Школьникам рассказали о правилах поступления в средние и высшие учебные заведения. Далее выступили приглашенные спикеры из колледжей и крупных предприятий округа.
Акция «ГИА. Осознанность. Профориентация» призвана помочь ребятам в выборе будущей профессии.
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