Подмосковье 28 ноября 2023, 14:01 Областная акция по профориентации для школьников прошла в Ногинске Телеканал «360»

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Акция «ГИА. Осознанность. Профориентация» прошла в Центре образования № 1 в Ногинске. Здесь приглашенные спикеры провели мастер-классы по профориентации для старшеклассников со всего Богородского округа.

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Школьникам рассказали о правилах поступления в средние и высшие учебные заведения. Далее выступили приглашенные спикеры из колледжей и крупных предприятий округа.

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Акция «ГИА. Осознанность. Профориентация» призвана помочь ребятам в выборе будущей профессии.

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