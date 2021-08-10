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    10 августа 2021, 00:13

    1260 школ откроются в Московской области 1 сентября

    Анастасия Кукова

    В Подмосковье 1 сентября откроются 1260 школ, за парты которых сядут 985 тысяч учеников. Это на 43 тысячи больше, чем в прошлом году. С первого дня осени начнут работу также 1353 детских сада, 40 колледжей и пять вузов.

    Пресс-служба Губернатора Московской области / Антон Чернов

    Об этом стало известно на видеосовещании с руководителями ведомств и главами муниципалитетов Подмосковья под председательством губернатора области Андрея Воробьева.

    «Наша задача — открыть 18 новых школ к началу учебного года. Я уверен, что строительный блок добросовестно сдаст все необходимые объекты, и главы подберут коллективы, которые будут давать прекрасное образование», — приводит слова главы региона его пресс-служба.

    Новые школы рассчитаны на 16 тысяч мест, новые шесть детских садов — на 1,1 тысяч мест. После капитального ремонта возобновят работу 13 школ на 5,8 тысяч мест и семь садов на 1,2 тысяч мест. У школьников появится возможность заниматься в новых кружках и секциях — робототехники, программирования, хореографии, техническом моделировании, scratch-программирования и театральной студии.

    Специальная комиссия проверила состояние системы питания, пожарной и антитеррористической безопасности, территории и 400 школьных автобусов.

    Сейчас к началу учебного года обустраиваются пешеходные переходы вблизи школ и детских садов.

    В «Яндекс» направлен список школ и в навигационном приложении появились знаки «Осторожно, дети», голосовые предупреждения «Будьте внимательны, рядом школа».

    По данным заместителя председателя правительства Подмосковья Ирины Каклюгиной, почти 19 тысяч жителей Московской области смогли отдохнуть в санаториях по бесплатным путевкам.