Подмосковье 02 сентября 2023, 12:13 Обладателей кубка губернатора в соревнованиях среди лиц с ОВЗ определили в Подмосковье Администрация городского округа Королёв

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Балашиха, Королев и Электросталь завоевали кубок губернатора Московской области среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спортсмены соревновались в четырех видах, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

«Соревнования проводились среди спортсменов с поражением ОДА (опорно-двигательного аппарата), лиц с интеллектуальными нарушениями, нарушением слуха и зрения в дисциплинах „настольный теннис“ и „плавание“, а также „голбол“ среди слепых спортсменов», — уточнили в ведомстве.

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В турнире среди участников с поражением опорно-двигательной системы первое место заняла Балашиха, второе — Королев, а третье — Серпухов. Среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями золото завоевали представители из Королева, серебро — из Ступина, бронзу взяли у спортсмены из Коломны.

Среди глухих участников лучшими стали представители Электростали, на второй строчке — Химки. Тройку замкнул Королев. В соревнованиях среди слепых первое место завоевали спортсмены из Электростали, второе место — из Королева, третье — из Серпухова.

Турниры прошли 26 августа в Щелкове и 30 августа — в Королеве. Финал запланировали 2 и 3 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион достроит 13 крупных спортивных объектов к концу года.

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