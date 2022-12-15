Подмосковье 15 декабря 2022, 18:50 Облачный сервис контроля рабочего времени разработали в Подмосковье

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Облачный сервис, разработанный Центром молодежного инновационного творчества «Роболатория», будет контролировать рабочее время сотрудников. Компаниям больше не придется вести бумажные журналы прихода и ухода сотрудников и лично контролировать их нахождение на рабочем месте.

Система OfficeMeister состоит из облачной платформы и терминалов, которые фиксируют время прихода и ухода сотрудников из офиса. Устройство легко установить, а для его использования не требуется никакое дополнительное оборудование.

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Прототипом системы OfficeMeister стал проект «Умный офис». Его создателями стали учащиесяся курса «Школа стартапов» в ЦМИТ. Разработка и сборка всех элементов сервиса происходит в Московской области.

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