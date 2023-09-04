Подмосковье 04 сентября 2023, 23:39 Обкатка будущего МЦД-4 стартовала от Апрелевки до Железнодорожной Скриншот видео ОАО «РЖД»

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Обкатка МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожной начали на МЖД. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Некоторые поезда Киевского и Горьковского направлений будут следовать по укороченным маршрутам: до станции Минская и Курского вокзала. Дальше, по соединительной линии, составы будут проезжать без пассажиров (перед поездкой рекомендуем проверить расписание)», — уточнили в ведомстве.

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Диаметр стал самым длинным — его протяженность составляет 86 километров. Он имеет 36 остановок, 17 станций с пересадками на метро, МЦД и МЦК. Поезда будут курсировать по МЦД-4 в часы пик с интервалом 5,5 минуты.

При создании диаметра применили уникальные инженерные решения. Например, вестибюли станций Минская и Площадь трех вокзалов разместили под эстакадами, а остановочный пункт Тестовская построили на высоте 13,5 метра.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области на территории МЦД-3 обустроили 20 станций.

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