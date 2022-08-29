Обязательный цифровой профиль ввели для всех таксистов Подмосковья

В Москве и Подмосковье за соблюдением требований работы такси на протяжении последних двух лет следит комплексная информационная система КИС «АРТ». В ней у каждого водителя создан профиль, в котором хранятся все данные о нем и его документы. Каждому присваивается собственный цифровой идентификатор — ID, он необходим для работы с парками и агрегаторами. Те водители, которые не получили ID, не могут получать собственные заказы.

«Наша задача сделать поездки в такси безопасными и прозрачными для пассажиров, что как раз и помогает реализовать система КИС „АРТ“. Во время поездки пассажир должен быть уверен, что за рулем водитель прошедший медицинский осмотр, а автомобиль исправен. На сегодняшний день в системе зарегистрировано 45 тысяч водителей такси, за два года благодаря системе удалось сократить нарушения и аварийность на дорогах с участием такси, а также повысить качество перевозок в Московской области», — рассказал первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгений Аптекин.

В информационной системе состоят все участники рынка такси, механики и технические специалисты, а также сами агрегаторы. Каждый день система собирает все данные о рабочем времени каждого водителя, о прохождении им медицинского осмотра и технического осмотра его машины, о правильном оформлении путевого листа.

Если по системе станет понятно, что водитель решил работать больше 12 часов в сутки или больше 40 часов в неделю, об этом сразу же узнает организатор перевозок. В таком случае водителю больше не поступают заказы. Во время работы не включаются остановки на отдых или на ремонт.

Система может идентифицировать всех легальных водителей такси, проконтролировать их рабочие часы и проследить за соблюдением всех требований перед выходом на работу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что цифровизация и прозрачность процессов имеют важное значение, когда речь идет о получении земли или субсидий.