Губернатор Подмосковья не исключил увеличения списка жителей для обязательной прививки от коронавируса

Обязательную вакцинацию от коронавируса могут ввести еще для ряда групп жителей Московской области. Таким мнением в эфире телеканала «Россия 1» поделился губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На сегодняшний день обязательная вакцинация распространяется на сотрудников торговли, салонов красоты, общепита, общественного транспорта, сферы образования и культуры, а также МФЦ и органов социальной защиты.

«Сегодня уровень вакцинации у нас высокий в Московской области. Думаю, что мы с нашими жителями найдем общий язык и дальше, не сомневаюсь в этом», — сказал Андрей Воробьев, отвечая на вопрос, планируется ли в Московской области расширять список граждан для обязательной вакцинации от коронавируса.

В целом эпидемическую ситуацию в Московской области Андрей Воробьев назвал сложной из-за большого количества летальных исходов, но введенные длинные выходные показали неплохую эффективность.

«Большая смертность у людей, которые уже преклонного возраста, старшего возраста. Локдаун, который был, он дал результаты: мы видим отрицательную динамику на койках, за первые три дня этой недели мы видим выписку большую, чем госпитализацию. Очень надеемся, что динамика продолжится, но выявленных случаев очень много», — рассказал Андрей Воробьев.

Ранее губернатор Московской области заявил, что количество пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких стало рекордным с начала пандемии — 650. До этого максимальный показатель был 580 пациентов, но это было в прошлую волну.

Андрей Воробьев отметил, что введенные в Подмосковье ограничения привели к тому, что жители начали активно записываться на прививки. По новым правилам, на домашнюю самоизоляцию отправили невакцинированных жителей Московской области старше 60 лет и имеющих хронические заболевания. Чтобы они оставались дома им заблокировали транспортные карты. Блокировку снимают сразу после первой дозы вакцины.

На удаленной работе в Подмосковье находятся 30% сотрудников всех предприятий. Также по правилам, начальники должны перевести на домашний режим подчиненных старше 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями. Это правило не распространяется на тех, кто сделал прививку или переболел за последние полгода.