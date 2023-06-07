07 июня 2023, 11:53
Подмосковные офисы МФЦ не будут работать 12 июня
Подмосковные офисы многофункциональных центров (МФЦ) будут закрыты по случаю Дня России 12 июня. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
11 июня отделения МФЦ работают по стандартному графику. К привычному режиму офисы вернутся с 13 июня.
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Узнать адреса и время работы отделений можно на интерактивной карте портала госуслуг Московской области.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
МФЦ
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