Подмосковье 07 июня 2023, 11:53 Подмосковные офисы МФЦ не будут работать 12 июня Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

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Подмосковные офисы многофункциональных центров (МФЦ) будут закрыты по случаю Дня России 12 июня. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

11 июня отделения МФЦ работают по стандартному графику. К привычному режиму офисы вернутся с 13 июня.

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Узнать адреса и время работы отделений можно на интерактивной карте портала госуслуг Московской области.

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