Объявлен победитель марафона «Николов Перевоз» в Дубне

Рауль Шакирзянов занял первое место на лыжном марафоне «Николов Перевоз» в Дубне. И это при том, что его преследовала череда неудач: палки ломались одна за другой.

«В начале гонки спокойно все было, а потом все хуже, хуже. Лапки все сломал, в ногу мне копье попало, потом я палку сломал, потом вторую, третью. Повезло, люди добрые палки давали, знали, что лидеры идут», — поделился впечатлениями победитель.

Среди женщин на дистанции 50 километров выиграла Варвара Прохорова.

Однако на этом лыжный марафон не закончился. В 2021 году впервые часть спортсменов преодолеет трассу онлайн. Около 200 лыжников решили пробежать «Николов Перевоз» удаленно. Последний день для этого — 14 марта. После этого организаторы подведут окончательные итоги и вручат медали.