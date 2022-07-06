Конкурс на строительство поликлиники объявили в Котельниках

В Котельниках построят поликлинику на 400 посещений. Конкурс на ее возведение уже объявил комитет по конкурентной политике Московской области.

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

«Объявлен конкурс на строительство поликлиники на 400 посещений в городском округе Котельники», — уточнила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Он коснется инженерных изысканий, подготовки проектной и разработки рабочей документации, а также выполнения работ по строительству капитального объекта и поставки оборудования, необходимого для его эксплуатации.

Предполагается, что новая поликлиника появится в микрорайоне Ковровый, недалеко от улицы Кузьминская.

Строительство проведут в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Его профинансируют за счет средств федерального и регионального бюджетов. Завершить строительство планируют в 2025 году.