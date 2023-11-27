Подмосковье 27 ноября 2023, 15:26 Обильный снегопад в Подмосковье ускорил открытие горнолыжных курортов Мария Шматкова

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В Московской области ускорили открытие горнолыжных курортов и комплексов из-за обильного снегопада. Например, в Одинцовском парке культуры и отдыха вместо 500 метров трасс подготовили большой и малый круги для лыжников.

«Я занимаюсь в клубе „СпортВектор“ уже пять лет, осваиваю коньковый ход. В прошлом году принимала участие в первом марафоне, бежала 10 километров, в этом году хочется увеличить дистанцию до 50 километров. Увидела, что трассы подготовлены, и вышла покататься», — рассказала Виктория Гулина.

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Местная жительница порекомендовала трассы в Мещерском. По ее словам, они подойдут даже новичкам. В парке работает прокат спортивного инвентаря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе прошел самый мощный за последние 40 лет снегопад.

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