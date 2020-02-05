Экономия ценой жизни. Обходные пути турникетов ликвидируют в Истре

Обходные пути турникета на станции Истра становятся причиной смертей. Чтобы сэкономить, молодые люди спрыгивают прямо на пути, под несущийся поезд. В городском округе решили бороться с так называемыми народными тропами. Подробнее — в материале «360».

Источник фото: телеканал «360»

Электричка насмерть сбила подростка на станции Истра. Эта новость в мгновение ока облетела всю область. В ноябре прошлого года юноша переходил пути на запрещающий сигнал светофора. Думал, что успеет перебежать. Не успел.

Подобный случай произошел с девушкой. Спрыгнув с платформы, она попала под поезд. К счастью, осталась жива. И такие инциденты происходят регулярно. Только за этот год уже произошло два случая, один со смертельным исходом. Причина — невнимательность людей и пренебрежение правилами безопасности. Казалось бы, после таких новостей нарушителей должно стать меньше. Но не тут-то было.

Источник фото: телеканал «360»

8 утра, электричка прибыла на станцию. И пассажиры, как зайцы, начинают прыгать с платформы, чтобы обойти турникет. В целях экономии. В основном это молодые люди. С наушниками в ушах по «народной тропе» спешат на учебу, не видя и не слыша неотвратимо приближающейся опасности.

Источник фото: телеканал «360»

Ловить безбилетника на станции или останавливать пассажиров, которые решили сократить путь, могут только сотрудники полиции. Но на всех зайцев правоохранителей попросту не хватает. Поэтому проводятся рейды с участием администрации округа, работников РЖД и представителей транспортной инспекции. Выявить опасный участок и предотвратить на нем несчастные случаи — вот главная задача таких профилактических мероприятий.

Источник фото: телеканал «360»

«Сотрудники полиции борются с нарушителями, которые незаконно переходят ж/д пути. РЖД сегодня оснащает опасные пути освещением и звуковыми барьерами, ограждениями, чтобы этого не было», — рассказал Рамиз Курбанов, начальник межмуниципального управления № 9 административно-пассажирской инспекции Московской области.

В местах с наибольшей смертностью в округе планируют установить ограждения на путях и перекрыть подходы к «народным тропам». Вместе с тем правоохранители призывают граждан к сознательности. Ведь в погоде за экономией на билете можно лишиться самого важного — жизни.