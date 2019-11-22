Обезвредить полигон и очистить реку. В Солнечногорском округе построят комплекс по переработке отходов

Новый комплекс по переработке отходов появится в Поварове Солнечногорского округа. Он позволит провести рекультивацию незаконной свалки, из-за которой была отравлена река Радомля, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Создание нового современного комплекса по переработке отходов в Поварове позволит ускоренными темпами провести рекультивацию незаконной свалки, наносящей вред окружающей среде, в частности, реке Радомля.

Как уточнили в МинЖКХ, «в речку Радомля попадает фильтрат, образовавшийся от старой нелегальной свалки, которая ранее была выявлена областными надзорными органами, строительство нового современного комплекса по переработке отходов в Поварове позволит ускоренными темпами устранить накопившийся вред окружающей среде и провести рекультивацию этого объекта».

Более 10 лет отходы расположены на открытом грунте. Как пояснили в ведомстве, участок, на котором располагается незаконная свалка, с 2005 года эксплуатируется ООО «ПроектСтрой», которая должна была рекультивировать нарушенные земли. Однако, вместо этого данная организация оформила разрешительные документы, получила право использовать отходы 4-5 класса опасности для рекультивации нарушенных земель на указанном земельном участке, а через несколько лет был установлен факт образования на месте проводимых ООО «ПроектСтрой» работ несанкционированной свалки отходов — вместо выделенных 5 га она незаконно использовала 22 га земли. По фактам превышения должностных полномочий, халатности, а также нанесения ущерба природной среде незаконной вырубкой деревьев были возбуждены три уголовных дела.

Сегодня региональным правительством совместно с муниципалитетом реализуется комплекс мер по восстановлению ущерба, нанесенного окружающей среде прежними владельцами полигона, а также идет строительство современной инфраструктуры обращения с ТКО.

«Для этих целей правительством Московской области выделены существенные денежные средства в размере более 3,8 милирда рублей, а государственной программой „Экология и окружающая среда Подмосковья на 2017–2026 гг.“ предусмотрено выполнение работ по рекультивации свалки и строительство комплекса по переработке ТКО. Работы по рекультивации станут отдельным проектом, который находится в стадии разработки. Обещания, данные жителям по выравниванию ситуации, будут выполнены в полном объеме», — отметили в МинЖКХ.

На завершение работ по рекультивации потребуется минимум два года, такое же время потребуется на строительство нового КПО в Солнечногорске, который не предусматривает захоронения отходов, а лишь их сортировку и переработку, добавили в региональном ведомстве.