Обездвиженного водителя спасли врачи из Пушкино

Обездвиженного из-за профессионального заболевания водителя спасли врачи Московской областной больницы имени профессора Розанова. Он поступил в приемный покой с жалобами на боль в спине. К этому моменту мужчина уже более трех месяцев не мог передвигаться самостоятельно.

Врачи установили, что у пациента грыжа межпозвоночного диска в наиболее тяжелой степени и деформация позвоночника.

«Пациенту установлен диагноз „секвестрированная грыжа диска“, то есть выпадение фрагмента межпозвоночного диска в спинномозговой канал, где находятся корешки спинномозговых нервов и спинной мозг, и „дегенеративный спондилолистез“ — смещение позвонков относительно друг друга», — объяснила заведующая нейрохирургическим отделением больницы Нина Вознесенская.

Она пояснила, что мужчина работает дальнобойщиком, это почти профессиональная болезнь водителей, такие патологии в разной степени выраженности встречаются у всех. Во время операции все позвонки поставили на место, а вместо разрушенного добавили новый, зафиксировали, расправили спинной мозг.

«Через пять дней мужчина за рулем своей машины отправился домой. Он буквально светился от счастья», — добавила врач.

На более ранних стадиях такое заболевание может протекать бессимптомно. Врачи советуют специалистам с сидячей работой делать зарядку и по возможности вести подвижный образ жизни. Помимо этого, важно не забывать о диспансеризации. Ее можно пройти в поликлинике по месту жительства, записавшись по номеру телефона 122, через портал госуслуг и в инфомате лечебного учреждения.