Подмосковье 06 марта 2024, 15:48 Объездную дорогу в сторону Луцинского шоссе построят в Звенигороде в 2024 году Источник фото: Хавива Фонина

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Объездную дорогу в сторону Луцинского шоссе построят в Звенигороде. Идею создания новой магистрали в микрорайоне Верхний Посад обсудили горожане на встрече с главой Одинцовского городского округа.

По словам руководителя территориального самоуправления микрорайона Верхний Посад Елены Бабакиной, новая дорога поможет решить проблему с грузовыми автомобилями в городе.

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«Сейчас по дороге, идущей через микрорайон Верхний Посад, часто следуют большегрузные фуры: они разбивают дорогу и создают на автотрассе пробки. Такой транспортный коллапс возник из-за расширения промышленной зоны предприятий», — пояснила Бабакина.

Как рассказал заместитель главы Одинцовского округа Михаил Пайсов, в этом году подготовят проект и отправят его на экспертизу, чтобы в 2024 году уже приступить к строительству новой дороги.

«Планируем сделать в микрорайоне Верхний Посад парковочные карманы для большегрузов, чтобы они не мешали пешеходам, а автовладельцы не ездили по разбитым фурами дорогам», — добавил Пайсов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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