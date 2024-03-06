06 марта 2024, 15:48
Объездную дорогу в сторону Луцинского шоссе построят в Звенигороде в 2024 году
Объездную дорогу в сторону Луцинского шоссе построят в Звенигороде. Идею создания новой магистрали в микрорайоне Верхний Посад обсудили горожане на встрече с главой Одинцовского городского округа.
По словам руководителя территориального самоуправления микрорайона Верхний Посад Елены Бабакиной, новая дорога поможет решить проблему с грузовыми автомобилями в городе.
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«Сейчас по дороге, идущей через микрорайон Верхний Посад, часто следуют большегрузные фуры: они разбивают дорогу и создают на автотрассе пробки. Такой транспортный коллапс возник из-за расширения промышленной зоны предприятий», — пояснила Бабакина.
Как рассказал заместитель главы Одинцовского округа Михаил Пайсов, в этом году подготовят проект и отправят его на экспертизу, чтобы в 2024 году уже приступить к строительству новой дороги.
«Планируем сделать в микрорайоне Верхний Посад парковочные карманы для большегрузов, чтобы они не мешали пешеходам, а автовладельцы не ездили по разбитым фурами дорогам», — добавил Пайсов.
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