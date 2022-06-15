Объездная дорога появится на улице Чистяковой в Одинцове

Реконструкция на улице Чистяковой в Одинцове идет полным ходом. В скором времени этот участок превратится в полноценную объездную дорогу, которая протянется между Северным обходом и Можайским шоссе.

Дорогу расширят до четырех полос, на ней появится восемь остановок общественного транспорта. Движение грузового транспорта здесь будет запрещено.

По словам строителей, обновленный участок значительно улучшит транспортную обстановку в Трехгорке. Проверить ход строительства и пообщаться с местными жителями приехал глава округа Андрей Иванов.

«Много было пожеланий от жителей по дополнительным тротуарам, переходам, в том числе даже по велосипедным дорожкам, если там ширина позволяет сделать ее рядом с тротуаром», — рассказал глава округа.

Отдельное внимание уделили безопасности пешеходов. На участке появится четыре регулируемых перехода. Все они будут находиться вблизи социальных объектов. По словам строителей, первый этап реконструкции уже завершен. В общей сложности работы выполнены на 40 процентов.

«На сегодняшний день практически выполнено переустройство инженерных коммуникаций, это сети электрические, сети связи, сети газопровода и водопровод. Приступили уже к устройству основного конструктива земляного полотна», — сообщил исполнительный директор компании-подрядчика Владислав Потоцкий.

Строителям предстоит реконструировать в общей сложности два километра дороги. Все действующие примыкания и съезды с автодороги будут сохранены.