Объездная дорога появится на время расширения Володарского шоссе в Ленинском округе
Водители смогут пользоваться объездной дорогой во время реконструкции Володарского шоссе в Ленинском округе. Ее сделают на участке с 25-го по 26-й километр.
Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что Володарское шоссе расширят с двух до четырех полос, а существующее покрытие отремонтируют на участке от съезда на А-105 до остановки «Городок».
В связи с активным развитием и заселением Ленинского округа, нагрузка на автодорогу с каждым годом растет
Алексей Гержик.
Расширение до четырех полос выполнят в ходе первого этапа реконструкции Володарского шоссе.
«Во втором квартале 2022 года движение машин переключат на данный участок», — объяснил Гержик.
Он добавил, что построят новые тротуары, улучшат освещение, установят автопавильоны. Затем начнется второй этап.
Дорогу расширят до четырех-шести полос, построят боковые проезды, а также появится транспортная развязка с тоннелем на пересечении с Пригородным шоссе.
Завершить работы в рамках второго этапа планируют в первом квартале 2025 года. В результате здесь улучшится транспортная доступность соседних населенных пунктов и жилого комплекса «Пригород Лесное».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важных дорожных проектах 2022 года.