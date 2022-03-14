Объездная дорога появится на время расширения Володарского шоссе в Ленинском округе

Водители смогут пользоваться объездной дорогой во время реконструкции Володарского шоссе в Ленинском округе. Ее сделают на участке с 25-го по 26-й километр.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что Володарское шоссе расширят с двух до четырех полос, а существующее покрытие отремонтируют на участке от съезда на А-105 до остановки «Городок».

В связи с активным развитием и заселением Ленинского округа, нагрузка на автодорогу с каждым годом растет Алексей Гержик.

Расширение до четырех полос выполнят в ходе первого этапа реконструкции Володарского шоссе.

«Во втором квартале 2022 года движение машин переключат на данный участок», — объяснил Гержик.

Он добавил, что построят новые тротуары, улучшат освещение, установят автопавильоны. Затем начнется второй этап.

Дорогу расширят до четырех-шести полос, построят боковые проезды, а также появится транспортная развязка с тоннелем на пересечении с Пригородным шоссе.

Завершить работы в рамках второго этапа планируют в первом квартале 2025 года. В результате здесь улучшится транспортная доступность соседних населенных пунктов и жилого комплекса «Пригород Лесное».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важных дорожных проектах 2022 года.