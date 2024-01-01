Подмосковье 01 января 2024, 20:39 Обесточенные дома Одинцова подключили к дизельным электростанциям на время ремонта Оставшиеся без света дома Одинцова подключили к дизельным электростанциям «Мособлэнерго»

Читать 360tv в

Дизельные электростанции вернули свет в дома в первом и втором микрорайонах Одинцовского городского округа на время проведения необходимых работ. Перебои с электричеством возникли из-за повреждения кабеля, сообщила пресс-служба «Мособлэнерго».

Прибывшие на место бригады незамедлительно приступили к восстановительным работам. На это время электричество в дома жителей подали через подключенные дизельные электростанции.

Реклама

В пресс-службе подчеркнули, что повреждение кабеля обнаружили еще в воскресенье, 31 декабря. Но работы оказались сложными, потому их продолжили и завершили 1 января. В 18:45 электроэнергия поступила в дома жителей по обычной схеме.

Судя по открытым данным, свет в домах на Молодежной и улице Маршала Жукова пропал около 21:30.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».