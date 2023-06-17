Подмосковье 17 июня 2023, 13:32 «Обеспечивают стабильность». Депутат Мособлдумы Голубев рассказал об условиях службы по контракту

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Служба по контракту — это достойная зарплата, конкурентная на отечественном рынке труда, а также денежное довольствие, единоразовые выплаты, страхование жизни, спецмеры поддержки семьи и детей, сообщил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев в беседе с «360». По его мнению, выбор в пользу службы в ВС РФ по контракту — это стабильность.

«ВС РФ переоснащаются новейшими видами вооружений и техники, становятся более мобильными и боеспособными. Все это требует прихода в армию и на флот настоящих профессионалов — военнослужащих-контрактников. Делая выбор в пользу военной службы по контракту, молодые люди обеспечивают себе стабильность, широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус», — заявил парламентарий.

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Голубев часто и плотно общается с контрактниками, среди его знакомых и товарищей много мужчин, отдавших себя служению Родине.

«Так получилось, что круг моего общения в основном состоит из людей, горячо любящих Родину и готовых пойти на все для того, чтобы защитить, помочь в сложный момент. Поэтому с контрактниками общаюсь регулярно и, можно сказать, по-дружески. Среди них много моих друзей, хороших товарищей самого разного рода занятий: простые рабочие, инженеры, отставные офицеры и депутаты местных советов», — сообщил депутат Мособлдумы в разговоре с «360».

Голубев напомнил, что подписавшим контракт положены льготы. Например, возможность быстрой покупки жилья за счет Минобороны России в рамках накопительно-ипотечной системы, служебное жилье или компенсация за его аренду, бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях, страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета.

Контрактники получают право на льготную пенсию после 20 лет службы, статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы, отсрочку платежей по кредитам, сохранение за собой рабочих мест и другие единые дополнительные выплаты, льготы и гарантии субъектов РФ для военнослужащих по контракту. Подробнее об этом можно узнать на сайте контрактмо.рф.

Ранее сообщалось, что подмосковный центр отбора на службу по контракту принял заявки почти от 1,2 тысячи добровольцев. Он находится в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2.

Ответы на вопросы по контрактной службе можно получить по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77. Ссылка на раздел «Военная служба по контракту» на портале госуслуг доступна по ссылке.

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